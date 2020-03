Coronavirus: Werdende Väter dürfen wieder bei Geburt dabei sein

Trotz der Coronavirus-Pandemie dürfen nun werdende Väter in Österreich wieder bei der Geburt dabei sein. Dies geht aus einer am Mittwoch vom Gesundheitsministerium veröffentlichten Handlungsempfehlung hervor. Durch diese werden die bisherigen Bestimmungen zur Besuchsregelung in Geburtenstationen etwas entschärft.

Schutzkleidung ist Pflicht

Es darf aber ausschließlich der werdende Kindsvater bzw. eine Begleitperson die werdende Mutter in den Kreißsaal begleiten, sofern dieser bzw. diese gesund ist. Vor Ort wird diese Person dann mit entsprechender Schutzkleidung ausgestattet. Nach der Geburt und der Versorgung des Neugeborenen, also spätestens bei Verlegung der Mutter ins Wochenbett, muss der Kindsvater bzw. die Begleitperson das Krankenhaus sofort wieder verlassen.

Auch dürfen weder die Mutter noch das Kind nach der Geburt bis zur Entlassung im Krankenhaus besucht werden. Besuche von präpartal aufgenommenen Schwangeren sind ebenfalls weiterhin generell untersagt, um die Gefahr einer Einschleppung bzw. Übertragung von Covid-19 zu minimieren.