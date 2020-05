Keine Corona-Infizierten mehr in der Stadt Salzburg

In der Stadt Salzburg gibt es seit Samstag keinen einzigen Covid-19-Erkrankten mehr. Der Leiter des Krisenstabs der Stadt, Michael Haybäck, und das Landesmedienzentrum bestätigten einen entsprechenden Bericht des ORF Salzburg. Der Lungau ist bereits seit einigen Tagen "Corona-frei".

In Salzburg-Stadt ist man erleichtert, die Zahlen seien "sehr erfreulich", so Haybäck. Man hoffe nun, dass sich die Bevölkerung weiterhin so gut halten werde, denn Salzburg sei als Ballungsraum besonders gefährdet.

Rund 1.200 wieder genesen

Insgesamt wurden im Bundesland mit Stand Samstag 41 Infizierte registriert. Seit Beginn der Pandemie wurden 1.235 Personen positiv auf das Virus getestet, 36 sind bisher mit oder an Covid-19 gestorben.