Corona: Mehr als 2.500 Neuinfektionen in Österreich

Von Donnerstag auf Freitag liegt die Zahl der Corona-Neuinfektionen erneut deutlich über 2.000 (zur Erinnerung: gestern wurde diese Grenze erstmals innerhalb von 24 Stunden überschritten). Die 2.571 neuen Ansteckungen sind erneut ein Höchstwert (von Mittwoch auf Donnerstag waren es 2.435 neue Fälle).

Im Bundesländervergleich gab es die meisten neuen, bestätigten Fälle erneut in Wien (615), gefolgt von Oberösterreich (552), Tirol (449), Steiermark (314), Niederösterreich (257), Salzburg (162), Vorarlberg (74), Kärnten (109) und dem Burgenland (39).

Bisher gab es in Österreich 74.415 positive Testergebnisse. 55.195 sind genesen. Am Freitag befanden sich 1.058 Personen wegen Covid-19 in krankenhäuslicher Behandlung, davon 158 auf Intensivstationen. Insgesamt sind bisher 954 an den Folgen einer Corona-Erkrankung verstorben.