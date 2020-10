Gedränge vor den Liften: Jetzt drohen Behörden mit Strafen

Lokalbesitzer Bernhard Zangerl kündigt auf Facebook seit einigen Tagen die Wiedereröffnung seines Lokals am 25. November an. Die „Kitzloch“-Homepage hat er aber noch nicht an die neuen Zeiten angepasst. Dort wird mit Après-Ski-Bildern und „ausgelassen feiern und hemmungslos tanzen“ geworben.

„Das wird natürlich noch geändert“, sagt Zangerl, gesteht aber ein: „Es wäre vielleicht gescheiter gewesen, das gleich zu machen.“ Wie groß der Andrang in Tirol – Stichwort Reisewarnung (siehe rechts) – heuer sein wird, steht freilich in den Sternen. In den östlichen Skigebieten nahe von Wien und den Ballungszentren rechnet man damit, dass viele auf den Skiurlaub in den westlichen Skigebieten verzichten und stattdessen vor der Haustüre tageweise die Ski anschnallen.