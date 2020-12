2.588 neue Corona-Infektionen in Österreich

Innerhalb der vergangenen 24 Stunden gibt es in Österreich 2.588 neue Corona-Infektionen. Nach den leichten Steigerungen am Ende vergangener Woche ist das erneut ein niedrigerer Wert. Allerdings sind bekanntlich die Neuinfektionen gerade am Montag mit Vorsicht zu genießen, da die Testkapazität am Wochenende etwas niedriger ist.

Von Sonntag auf Montag gibt es außerdem 3.068 neue Genesene. Da die Zahl der neuen Genesenen erneut höher ist, als jene der neuen Infektionen geht damit auch die Zahl der aktiven Fälle zurück.

Allerdings gab es in den vergangenen 24 Stunden auch wieder 57 neue Corona-Todesfälle. Damit sind in Österreich bisher 4.530 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben.