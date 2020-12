Corona-Innovation: Antikörper-Schnelltest übers Handy

Von der Idee bis zum fertigen Produkt dauerte es gerade mal neun Monate: Mit dem digitalen Testkit soll man künftig ohne ein externes Labor einen Covid-19-Antikörper-Schnelltest durchführen können. Sprich: Herausfinden können, ob man Corona bereits hinter sich gebracht hat und immun ist.

Entwickelt von einem interdisziplinären Team bestehend aus deutschen Immunologen und österreichischen Sensor-Experten, besteht der neuartige Schnelltest aus einer kleinen weißen Kassette mit dem Herzstück, dem elektronischen Sensor aus dem steirischen Premstätten.

Und so funktionierte es

Das Verfahren est funktioniert wie eine Blutzuckermessung. Alles was zudem nötig ist, ist eine Handy-App und eine Kamera. Nach Probenahme, die zum Beispiel in jeder Arztpraxis machbar wäre, läuft eine immunologische Nachweisreaktion ab. Das Blut kommt auf den beleuchtetetn Teststreifen,die Kamera erfasst einen Code, der ams-Spektralsensor erfasst die Verfärbung. Über eine Bluetooth-Schnittstelle via Mobiltelefon werden die Daten in eine sichere Cloud mit medizinischen Daten („medical cloud“) gesendet. Diese Cloud analysiert die Daten.

Dauer: 15 Minuten

Von Probenahme bis zum Ergebnisses dauert esgerade einmal 15 Minuten. Das Ergebnis wird dann dem Smartphone mitgeteilt. Falls vom Benutzer gewünscht, können die Ergebnisse von breit angelegten Tests Teil nationaler oder internationaler Überwachungssysteme werden. Der Schutz sensibler Nutzerdaten wird durch Datenverschlüsselung, technische Datenschutzmaßnahmen und andere Datenschutzvorkehrungen gemäß Datenschutzrichtlinien sowohl drahtlos als auch in der Cloud gewährleistet, versichern die Hersteller.