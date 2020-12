Corona-Impfung: Erste Sattelschlepper verließen Pfizer-Werk in USA

In den USA haben am Sonntag die ersten drei Sattelschlepper mit Impf-Einheiten gegen das Coronavirus das Pfizer-Werk in Michigan verlassen. Sie stellen den Auftakt für die größte je in den USA gestartete Impfkampagne dar. Voraussetzung war am Freitagabend die Notfallgenehmigung für den Wirkstoff des Mainzer Biotechunternehmens Biontech und seines amerikanischen Partners Pfizer.