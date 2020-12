Italien: Massen auf den Straßen - Regierung besorgt

Neue Restriktionen

Nachdem die Massen in den Stadtzentren strämten, denkt die italienische Regierung nun über neue Restriktionen nach. Nicht ausgeschlossen wird, dass an den Feiertagen ganz Italien zur roten Zone erklärt wird. Restaurants könnten jedoch mit Einschränkungen bis 18.00 Uhr offen halten, berichteten italienische Medien.

Bewohnern von Gemeinden unter 5.000 Einwohnern soll an den Weihnachtsfeiertagen Bewegungsmöglichkeiten innerhalb von 30 Kilometern gewährt werden, erwägt die Regierung. Die Maßnahmen sollen am Montag nach einem Treffen zwischen der Regierung und dem wissenschaftlichen Komitee beschlossen werden, das das Kabinett in Sachen Coronavirus berät, hieß es in Rom.

Italien hat Großbritannien als das Land mit den meisten Corona-Todesfällen in Europa abgelöst. Am Sonntag wurden 484 Personen gemeldet, die an oder mit Covid-19 gestorben sind. Am Samstag waren es 649 gewesen. Damit stieg die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie auf 64.520.