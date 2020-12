Wie der harte Lockdown in Deutschland ab Mittwoch geplant ist

20.200 neue Corona-Infektionen meldete das Robert-Koch-Institut Sonntagfrüh. Das ist zwar weniger als noch am Freitag (29.875), aber den Verantwortlichen in Politik und im Gesundheitsbereich noch immer viel zu viele. Die Gesundheitsämter meldeten außerdem 321 neue Todesfälle binnen eines Tages.

Angesichts der anhaltend hohe Infektionszahlen steht jetzt auch Deutschland vor einem harten Lockdown - und das deutlich vor Weihnachten. In einem am Sonntag in der Früh vom Bundeskanzleramt an die Länder geschickten Beschlussentwurf zur Bund-Länder-Runde mit Kanzlerin Angela Merkel wird vorgeschlagen, den Einzelhandel mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf vom 16. Dezember bis zum 10. Jänner zu schließen.