Der deutsche Weg: Warum Deutschland so viel vorsichtiger ist als Österreich

Die Differenz ist jedenfalls kein Zufall, so viel kann man sagen. Während Österreich im Frühling deutlich schneller im Setzen von Maßnahmen war, war es im Herbst umgekehrt. Da verhängte Österreich seinen „Soft-Lockdown“ einen Tag nach Deutschland, und das bei einem doppelt so hohen Infektionsgeschehen: Die deutsche Inzidenz lag Anfang November bei 128, in Österreich hielt man bei 368. Den harten Lockdown verordnete die Regierung dann bei einem Wert von 559 – also bei dreimal mehr Krankheitsverbreitung als derzeit in Deutschland.

„Es ist zu spät etwas getan worden“, kommentierte Statistiker Erich Neuwirth diese Situation – er vergleicht das Infektionsgeschehen beider Länder seit Langem akribisch. Absehbar sei das im Sommer gewesen. In Österreich habe die exponentielle Phase Mitte Juni begonnen, in Deutschland erst im Juli. „Wenn wir die Maßnahmen 14 Tage oder drei Wochen früher gesetzt hätten, wäre das wesentlich günstiger gewesen.“

Sichtbar wird das heute vor allem an der Zahl der Todesfälle, der untrüglichsten Messlatte für das Greifen von Maßnahmen. Während in Deutschland im Sieben-Tages-Schnitt 37 Menschen pro Million Einwohnern mit oder an Corona sterben, sind es in Österreich knapp doppelt so viele – nämlich 69.

Bleibt die Frage, ob der österreichische Weg bewusst zurückhaltender ist – und wenn ja, warum?