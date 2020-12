Kommt der "Knallhart-Lockdown" in Deutschland?

In Deutschland gelten seit Anfang November Bestimmungen, die mit dem „Lockdown light“ in Österreich vergleichbar sind. Die Maskenpflicht wurde ausgeweitet, Kontaktbeschränkungen eingeführt, Schulen und der Handel blieben aber geöffnet.

Vom ausgegebenen Ziel, die Zahl der Neuinfektionen damit auf unter 50 pro 100 000 Einwohnern über sieben Tage zu bringen, ist man einerseits noch weit entfernt - aktuell unterschreitet kein Bundesland die Marke – andererseits sind auch die Fallzahlen wie man sie in Österreich kennt, noch lange nicht erreicht.

Aktuell liegt die 14-Tages-Inzidenz bei 304,8 Fällen pro 100.000 Einwohner. In Österreich ist sie – trotz eindeutig sinkender Tendenz – noch immer mehr als doppelt so hoch. Sie liegt aktuell bei 647,1 Fällen.

Entsprechend umstritten soll Merkels Plan laut der Deutschen Presse Agentur auch sein. Vor allem im rot regierten Berlin und Thüringen mit dem "Linken"-Ministerpräsidenten Bodo Ramelow soll Merkel auf Granit beißen.

Während die Regierungen in Bayern, im Saarland und in Baden-Württemberg wie Merkel auf eine rasche zusätzliche Besprechung der Ministerpräsidenten drängten, bezweifelten die Regierungschefs aus Berlin, Bremen, Niedersachsen und Thüringen, ob schon das nötig sei. Ramelow sagte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: "Wir haben in der Ministerpräsidentenkonferenz Regelungen bis zum 10. Januar 2021 festgelegt". Jeder wisse, was zu tun sei.