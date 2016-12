Im ersten Teil der "Fotos des Jahres" haben wir die 25 einprägsamsten Bilder der ganzen Welt präsentiert. Nun ist es Zeit, die KURIER-Fotos des Jahres zu zeigen. Hier eine kleine visuelle Auswahl - mit den Geschichten dahinter.

Hier finden Sie alle Artikel zum Jahresrückblick 2016.

Foto: Kurier/Juerg Christandl

Mit dem Titel Doyenne ist sie nun offiziell die erste Schauspielerin des Burgtheaters. Dabei wollte sie einst einfach eine "gute Schauspielerin" sein. Elisabeth Orth über Routine und Neuanfang. (18. Jänner 2016)

Foto: Kurier/Juerg Christandl

Auch 2016 heißt es wieder: "Alles Walzer!" Freilich machen Stars und Politiker den Opernball zu dem, was er ist. Aber eigentlich gehört den zahlreichen Tänzern, Musikern und Sängern die Show. Das Foto zeigt den kurzen Moment vor einer Generalprobe. (Hier das Protokoll zum Opernball 2016; 3. Februar 2016)

Foto: KURIER/Jeff Mangione

Der schwedische Schauspieler Mikael Nyqvist ist anlässlich der Filmpremiere "Colonia Dignidad - Es gibt kein Zurück" nach Wien gereist. Hier liegt der Schauspieler im Hotel Hansen Kempinski in Wien. (18. Februar 2016)

Foto: KURIER/Jeff Mangione

Wer sitzt denn da? Es ist Claus Peymann. Im Februar inszeniert der Ex-Burgtheater-Chef seine insgesamt zehnte Peter-Handke-Uraufführung, seine fünfte am Burgtheater: "Die Unschuldigen, ich und die Unbekannte am Rand der Landstraße" ist eine Co-Produktion der Burg mit Peymanns Berliner Ensemble. (Hier geht's zum Interview; 2. März 2016)

Foto: KURIER/Franz Gruber

Wer kann schon von sich behaupten, 250 Jahre alt zu sein? Der Wiener Wurstelprater, also der Wiener Prater, feiert im Jahr 2016 seinen Viertel-Tausender. Die Geburtstagsparty war riesig und der KURIER war natürlich dabei. (Mehr dazu lesen Sie hier; 10. März 2016)

Foto: Kurier/Juerg Christandl

Eine jesidische Kämpferinn der PKK-nahen YBS in der zerstörten irakischen Stadt Shingal. Die 100.000-Einwohner-Stadt war 15 Monate unter Kontrolle der Terrormiliz "Islamischer Staat ", bevor sie Ende 2015 von kurdischen und jesidischen Truppen zurückerobert wurde. (Die Reportage aus dem Irak; 21. März 2016)

Foto: KURIER/Gilbert Novy

Doch ein Überflieger. Das ist Andreas Bierwirth. Er ist seit 2012 Vorsitzender der Geschäftsführung von T-Mobile Austria. Der KURIER bat den Manager zu einem Interview über sein Geschäft und natürlich auch über Persönliches. (Mehr dazu hier; 21. März 2016)

Foto: KURIER/Gerhard Deutsch

Ein Lokalaugenschein ist es: Autor Alfred Komarek radelt von Seefeld nach Großkadolz zum Tonkino, das zwar nicht mehr in Betrieb ist, aber dessen Fassade immer wieder in den Filmen über den "Gendarm Simon Polt" zu sehen ist. (Mehr dazu hier; 4. April 2016)

Foto: Kurier/Juerg Christandl

Der damalige Verkehrsminister Gerald Klug tänzelt bei einer Baustellen-Besichtigung eines U-Bahn-Tunnels der U1 auf der Schiene. Die Wiener Stadträtin Ulli Sima darf nur zusehen. Die Eröffnung der U1-Verlängerung nach Oberlaa ist für September 2017 geplant. (Der erste Blick in den Tunnel; 20. April 2016)

Foto: KURIER/Franz Gruber

Österreichs Fußball-Teamchef Marcel Koller bekommt das Goldene Ehrenzeichen der Stadt Wien. Überreicht wird sie vom lachenden Wiener Bürgermeister Michael Häupl (hier das Video; 13. Mai 2016)

Foto: KURIER/Jeff Mangione

Sie können sich sicher sein, das ist keine Aufzeichnung aus den USA. Einmal im Monat findet im Gürtel-Lokal "Weberknecht" Underground-Wrestling statt. (Mehr dazu hier; 6. Juni 2016)

Foto: KURIER/Jeff Mangione

"Ich habe in Österreich immer ein Fremdsein empfunden, einen Mangel an dem, was ich Glücksluft nenne, allerdings nicht nur hier, sondern auch in weiten Teilen Europas", sagt der österreichische Künstler André Heller Mitte Juni zum KURIER. (6. Juni 2016)

Foto: Kurier/Juerg Christandl

"Mist", denkt sich vermutlich dieser kleine Fan. Das Auftaktspiel vom österreichischen Nationalteam (gegen Ungarn) verläuft nicht ganz nach Plan. Aber die Freude lässt man sich am Wiener Rathausplatz trotzdem nicht vermiesen. (Mehr dazu hier; 14. Juni 2016)

Foto: KURIER/Jeff Mangione

Nur wenige Wochen nach der ersten Hofburg-Stichwahl resümiert Alt-Bundespräsident Heinz Fischer seine Amtszeit. "Ich habe die Aufgaben des Bundespräsidenten als etwas Spannendes und Schönes empfunden, das ich in meinem Leben nicht missen möchte." (21. Juni 2016)

Foto: KURIER/Jeff Mangione

Die Geschichte des Hotel Sacher wird verfilmt. Deshalb spricht der KURIER mit dem österreichischen Hollywood-Regisseur Robert Dornhelm über die Dreharbeiten zu "Das Sacher. Die Geschichte einer Verführung". (Mehr dazu hier; 28. Juni 2016)

Foto: KURIER/Gerhard Deutsch

Viele Beinamen hat der chinesische Künstler Ai Weiwei im Lauf seiner Karriere gesammelt, die meistgehörten lauten "Künstler" und "Dissident". Als "Transportunternehmer" und "Denkmalpfleger" wird der 58-Jährige weniger oft apostrophiert - und doch tritt dieser Aspekt bei den Werken, die der Künstler bis 20. November im Wiener 21er Haus und im Oberen Belvedere installiert hat, deutlich hervor. (Interview mit Ai Weiwei; 12. Juli 2016)

Foto: KURIER/Gerhard Deutsch

Der KURIER startete 2016 die Print-Serie "Politiker nach Dienstschluss". Unter den Porträtierten war auch ÖVP-Klubobmann Reinhold Lopatka, der den Laufsport liebt, aber zugeben muss, dass er dabei noch nie "Geistesblitze" hatte. (Mehr zur Serie hier; 9. August 2016)

Foto: KURIER/Jeff Mangione

Ein sichtlich zufriedener Alexander Wrabetz. Im August wird der ORF-General wiedergewählt. Das ist wohl ein Grund, um die Hand zur Faust zu ballen. (Mehr dazu hier; 9. August 2016)

Foto: KURIER/Franz Gruber

Babys, die auf Decken am Boden geschlafen haben. Schwangere Frauen, die ohne ausreichend Wasser ihr Dasein in aufgeheizten Zelten fristen mussten. Eine Zeltstadt im Garten für 2500 Flüchtlinge, für die im Gebäude kein Platz mehr gewesen war. Unzureichende medizinische Versorgung, unhygienische Sanitärräume. Kinder, die allein geflohen sind und sich selbst überlassen wurden. Das war das Erstaufnahmezentrum Traiskirchen, NÖ, vor einem Jahr. Eine KURIER-Reportage im August finden Sie hier. (22. August 2016)

Foto: KURIER/Gilbert Novy

Impressionen vom Pre Opening der Show "China Magic - Festival des Lichts" auf der Wiener Donauinsel: Erstmals findet die spektakuläre Laternenshow in Europa statt. Von 1. September bis 9. Oktober macht das Luno Festival auf der Donauinsel zwischen Brigittenauer und Floridsdorfer Brücke Station. (Mehr dazu hier; 24. August 2016)

Foto: Kurier/Juerg Christandl

Der KURIER ist Ende August mit Norbert Hofer mit dem Ballon unterwegs. Seine Frau Verena blieb lieber am Boden. (Mehr dazu hier; 25. August 2016)

Foto: Kurier/Juerg Christandl

Seit Jahren wohnt der österreichische Maler Gottfried Helnwein auf dem Schloss Gurteen nahe Kilsheelan, ein 500-Einwohner Dorf in der südirischen Grafschaft Waterford. Mit kurier.at spricht der weltweit bekannte Künstler über sein Leben, Politik und Irland. (Das Interview gibt es hier; 28. September 2016)

Foto: KURIER/Gilbert Novy

Tage vor seiner Budgetrede gab Finanzminister Hans Jörg Schelling dem KURIER noch ein Interview. Darin gab er kund, dass ihm Neuwahlen überhaupt nicht berühren - trotz aller Streitigkeiten in der Koalition. (Mehr dazu hier; 6. Oktober 2016)

Foto: Kurier/Juerg Christandl (4)

Heinz Kammerer, der "Wein & Co"-Gründer, spricht anlässlich der Wiedereröffnung des Flagshipstores in der Jasomirgottstraße mit dem KURIER. Investiert hat er zweieinhalb Millionen Euro (28. Oktober 2016)

Foto: KURIER/Franz Gruber

Ende Oktober werden die Augen von Katzenliebhabern und -experten auf Wien gerichtet sein: In der Marx-Halle findet die "Cat Worldshow" statt, bei der es edle und schöne Katzen zu sehen gibt und schließlich auch die Weltsieger 2016 gekürt werden. Mehr als 1.300 Vierbeiner, darunter auch Exemplare seltener Rassen, werden bei der Schau erwartet. (Mehr dazu hier; 29. Oktober 2016)

Foto: KURIER/Jeff Mangione

"Ich erinnere mich noch gut, als wir Verwandte in Tschechien und der Slowakei besucht haben oder an Reisen nach Italien. Europa heißt keine Grenzschilder, kein Durchfilzen beim Zoll", sagt Bundeskanzler Christian Kern im Gespräch mit dem KURIER. (18. November 2016)

Foto: KURIER/Gilbert Novy

Ruhe ist etwas, das alle wollen, aber niemand so richtig hat. Es gibt Mittagspausen, Rauchpausen, Urlaube (Arbeitspausen) – doch selbst da wird immer etwas erledigt. Eine US-Amerikanerin hat nun einen eigenen Raum konzipiert, den Blu Room, der in einer 20-minütigen Sitzung für Tiefenentspannung sorgen und die Selbstheilungskräfte aktivieren soll. (Mehr dazu hier; 13. Dezember 2016)