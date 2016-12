Das war 2016: Die Bilder des Jahres

Goodbye, Mr. President!

Der Abschied fällt schwer: Barack Obama, der nach acht Jahren aus dem Weißen Haus ausziehen muss, herzte die kleine Ella im Elefantenkostüm im Oval Office. Ein Präsident, der sich die Menschlichkeit bewahrt hat.

Der Neue am Ziel

Sein Nachfolger Donald Trump hält die US-Fahne fest und viele fürchten, dass er wie ein Elefant im Porzellanladen durchs Amt trampeln wird.

Ausgepackt und aufgelegt

Normalerweise packt Verhüllungskünstler Christo ein. Im Sommer baute er drei Kilometer „Floating Piers“ über den Lago d’Iseo in Norditalien, zusammengesetzt aus 220.000 schwimmenden Würfeln. Insgesamt wanderten in 16 Tagen 1,3 Millionen Menschen über das Wasser von Inselchen zu Inselchen. Sofern sie nicht im Stau der Schaulustigen steckenblieben.





Übers Wasser gehen

Es gibt Schulwege, die sind weit und mühsam. Und dann gibt es noch den Weg der Kinder von Atuler in China. Die Schule liegt im Tal, die Kinder wohnen auf dem Berg, auf einem Felsvorsprung, der 800 Meter in die Höhe ragt. Zwei Stunden dauert die anstrengende Kletterpartie mit Schultasche auf dem Rücken über Eisenleitern.

Ein Hund im Krankenhaus? Streng verboten. Eigentlich. Bei Labrador Mahe in Wellington, Neuseeland, ist das anders. Der neunjährige James ist Autist, spricht mit niemandem und lässt sich von keinem berühren. Außer sein Therapiehund ist bei ihm. Dann wird James ganz ruhig und kann für eine Weile sogar seine Angst vergessen.

Sieht bedrohlich aus, ist aber harmlos und ein ganz seltenes Naturphänomen, das am Himmel über Australien auftritt. Die regenbogenfarbenen Wolken entstehen aus heruntergefallenen Eiskristallen. Die entziehen der Umgebung Feuchtigkeit, ein Loch entsteht. Woher das Eis kommt, ist noch ungeklärt.

Virtueller Segen

Nicht vom Himmel, sondern vom Stellvertreter Gottes auf Erden kommt dieser ungewöhnliche Segen: Papst Franziskus wischt übers Smartphone – und schon ist das nur virtuell anwesende Kind der Vatikanpilgerin gesegnet.

Armer, kleiner Elefant. Als das Tierbaby bei diesem Wasserloch in Simbabwe trinken wollte, schnappte das Krokodil zu. Doch keine Angst, die Geschichte ist gut ausgegangen. Der Kleine stemmte tapfer seine Beine in den Boden, damit er nicht ins Wasser gezogen werden konnte. Und da trampelte auch schon der Rest der Herde an und das Krokodil flüchtete.

Eine schrecklich nette Familie

Die Corgis sind echt, die Royals aus Wachs: Zu Weihnachten wurden die Royals im Wachsfigurenkabinett bei Madame Tussauds verkleidet. Die Hunde tragen es mit Fassung.

Hoffentlich passiert nix

Leo ist Oscar. Als Leonardo DiCaprio im Februar endlich den Oscar bekam, wachte er aufmerksam darüber, als das Namensschild graviert wurde. Nicht auszudenken, wenn dem Graveur ein Schreibfehler unterlaufen wäre.

Das macht Mut

Mit finsterer Miene marschierten die Neonazis im Juni bei einer Demo in Borlänge, Schweden, als plötzlich die junge farbige Frau auftauchte und ihnen unerschrocken mit geballter Faust entgegentrat. Ein Polizist zog sie von den verdutzten Rechtsextremen weg, ehe die Situation eskalieren konnte.