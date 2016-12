Das ist Robin. Robin sieht ihren Favoriten für das Amt des US-Präsidenten, Donald Trump, zum ersten Mal in voller Größe. Robin freut sich, oder? (4. Jänner, Massachusetts)

Duane Ehmer reitet sein Pferd Hellboy. Er befindet sich im Malheur National Wildlife Naturpark, den er mit seiner regierungsfeindlichen Miliz und andere Aktivisten im Jänner besetzt hatte (mehr dazu hier) . Der Grund: Protest gegen eine Haftstrafe gegen zwei Rancher. (7. Jänner, Oregon)

Das ist der fünfjährige Murtasa Ahmadi, ein großer Fan des argentinischen Fußballstars Lionel Messi. Der Bub spielt in einem aus einem blau-weiß gestreiften Plastiksack gebastelten Trikot begeistert Fußball (mehr hier) . Das Foto geht viral, im Februar bekommt er von seinem Idol ein richtiges Trikot geschenkt. (29. Jänner, Afghanistan)

Anfang Februar geht ein Elefant durch. In Shiliguli, eine Stadt im Norden des indischen Bundesstaates Westbengalen, sehen Hunderte Menschen zu, wie der Dickhäuter durch die Straßen marschiert und schließlich mithilfe eines Betäubungspfeils gefangen wird. (10. Februar, Indien)

Im Frühjahr breitet sich in Süd- und Mittelamerika das Zika-Virus aus (mehr dazu hier) . Besonders in Brasilien müssen sich viele Familien auf ein Leben mit Kindern, die an Mikrozephalie oder Kleinköpfigkeit leiden, einstellen. Das Bild zeigt die 26-jährige Jackeline mit ihrem vier Monate alten Sohn vor ihrem Haus in Olinda. (11. Februar, Brasilien)

Innenpolitisch ist das Jahr von zwei Personen geprägt - ob Sie wollen, oder nicht (mehr dazu hier) . Hier warten Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer auf das Ergebnis des ersten Wahlgangs der Hofburg-Wahl - weder verschoben noch aufgehoben. (24. April, Wien)

"Ich lege meine Funktionen als Bundeskanzler und SPÖ-Chef zurück", sagt Werner Faymann (mehr dazu hier) . "Dieses Land braucht einen Kanzler, wo die Partei voll hinter ihm steht. Die Regierung braucht einen Neustart mit Kraft. Wer diesen Rückhalt nicht hat, kann diese Aufgabe nicht leisten." (9. Mai, Wien)



Im Mai herrscht in Frankreich mehrere Wochen wegen einer umstrittenen Arbeitsmarktreform, die das Arbeitsrecht flexibler machen soll, der Ausnahmezustand (mehr dazu hier) . Blockaden und Streiks an Treibstoffdepots und Raffinerien führen zu Versorgungsengpässen an Tankstellen. (26. Mai, Frankreich)

Jedes Jahr im Juni findet in London das "Trooping the Colour"-Event statt, um den Geburtstag von Queen Elisabeth II. zu feiern (mehr dazu hier) . Für Garderegimenter und Leibgardisten bedeutet das, in roten Uniformen und Bärenfellmützen stundenlang marschieren und strammstehen. Da klappt einem schon mal der Kreislauf zusammen. (11. Juni, London)

Norbert Hofer, der gescheiterte Hofburg-Kandidat der FPÖ, küsst die Hand von Marine Le Pen, Chefin der rechtsextremen Front National. Wie es dazu kam? Die Freiheitlichen laden im Juni zum "Patriotischen Frühling" (mehr dazu hier) . (18. Juni, Wien)

Am 23. Juni votiert die Mehrheit der Briten für den Austritt aus der Europäischen Union. Nigel Farage, ein prononcierter Befürworter des Brexit, jubelt nach dem Votum und tritt sogleich von seinem Amt UKIP-Chef zurück. Er habe sein politisches Ziel erreicht. Na dann. (Mehr dazu hier) (23. Juni, London)

Das vergangene Jahr ist auch ein Jahr des Protests. Vor allem in den USA kommt es zu Demonstrationen gegen die ausufernde Polizeigewalt gegen Schwarze. Das Foto zeigt eine junge Frau, die sich gegen die Polizei im US-Bundesstaat Louisiana stellt. Auslöser dafür ist der Tod von Alton Sterling. (9. Juli, Louisiana)

Am 14. Juli rast im französischen Nizza ein Lkw in eine Menschenmenge. Dutzende sterben, Hunderte werden verletzt. Am französischen Nationalfeiertag legt sich ein Schatten über ganz Europa. Das Bild zeigt einen Mann nach dem Anschlag. (Mehr dazu hier) (14. Juli, Nizza)

Das Gefängnis in Manila ist voll. Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte kündigt 2016 den "War on drugs" an und führt ihn auch äußerst rigoros. Deshalb sind auch alle Haftanstalten voll. Sogar beim Schlafen gibt es wegen Platzmangels Schichtbetrieb - während die einen schlafen, sitzen die anderen. (18. Juli, Manila)

Auch in Syrien ist das Spiel "Pokemon Go" für eine kurze Zeit "in". Das Foto zeigt einen Gamer in der von Rebellen kontrollierten Stadt Duma, um im Bürgerkriegsland auf Pokemon-Jagd zu gehen. (23. Juli, Syrien)

Evelyn Kate Keane (sechs Monate alt) und Kellen Campbell (drei Monate alt) scheinen nicht gerade glücklich darüber zu sein, dass sich Donald Trump medial mit ihnen brüstet. Das war am 29. Juli in Colorado. Rückblickend können sie jedenfalls sagen, dass sie schon mal sehr nah am künftigen US-Präsidenten waren. (Mehr zur US-Wahl) (29. Juli, Colorado)

Kein Qualitätsbild, kein Bild, dass wegen seiner Ästhetik in die Geschichte eingehen wird. Aber ein Bild, das den Horror in Aleppo widerspiegelt. Ein kleiner Junge sitzt im Krankenwagen, starrt ins Leere. Mit der linken Hand fasst er sich an den Kopf, bemerkt, dass Blut an seiner Hand hängen bleibt. Er weint nicht, ist ganz still. Das ist Omran. (Mehr zum Bild gibt es hier vom 8. August, Aleppo)

Die Olympischen Spiele sind aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse in Brasilien umstritten (mehr dazu hier) . Dieses in einer Favela entstandene Foto der Eröffnungszeremonie im Maracana-Stadion spricht Bände. (21. August, Rio de Janeiro)

Im Mai 2014 wird Reshma Qureshi Opfer eines Säureangriffs. Seither ist viel passiert (mehr dazu hier) . In New York läuft die junge Frau im August bei der Fashion Week über den Laufsteg. (8. September, New York)

Hunderte Schwimmwesten werden vom Strand der griechischen Insel Chios nach New York gebracht und vor die Zentrale der Vereinten Nationen platziert. Man will auf die zahlreichen Menschen, die bei ihrer Flucht, ums Leben gekommen sind, aufmerksam machen. (16. September, New York)

Wer die Flucht überlebt, wird mit Grenzen konfrontiert - auch in der Türkei. Hier haben es Flüchtlinge besonders schwer. Sie haben kein Recht auf Arbeit und Unterkünfte sind Mangelware. (19. September, griechisch-türkische Grenze)

Knapp zwei Dutzend Pandabären kommen Ende September in einer Aufzuchtstation in China zur Welt. Als die Bärenkinder der Öffentlichkeit präsentiert werden, kommt es zu einem Zwischenfall. Sie können aufatmen, dem Kleinen geht es gut. (29. September, China)

Zwei Wochen nachdem Thailands König Bhumibol Adulyadej (Rama IX.) in Bangkok gestorben ist (mehr dazu hier) , basteln rund 1250 Studenten ein Mosaik des 88-Jährigen. Bhumibol war der dienstälteste Monarch der Welt, er hatte 1946 den Thron bestiegen. Ganz Thailand trauerte. (28. Oktober, Thailand)

Migranten und Flüchtlinge ruhen sich nach einer Rettungsaktion vor der Küste Libyens aus. Sie sind in Rettungsdecken gehüllt, um sie vor Unterkühlung, Nässe oder Wind zu schützen. (5. November)