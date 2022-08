Wie die Wahlkarte das Jahr 2016 prägte

Doch dann das nächste böse Omen: Der Präsident des Verfassungsgerichtshofs schaltet sich in die schwelende Debatte um die Wahlkarte ein, vorerst noch ohne dazu gezwungen zu werden: Er hält es für "demokratiepolitisch bedenklich", die Wahlkarten erst einen Tag später auszuzählen, sagt er am Tag nach der Wahl. Nicht einmal eineinhalb Monate später lässt er die Wahl unter anderem deshalb aufheben, weil in manchen Sprengeln die Wahlkarten einen Tag zu früh ausgezählt wurden.

Es war ein Lehrmonat in Sachen „Diskrepanz zwischen Verfassung und Realverfassung“ von der Anfechtung der FPÖ bis zur Aufhebung der Wahl am 1. Juli des Jahres. Wir lernten verfassungsjuristische Details aus der Wahlordnung von der Richterbank und über die österreichische Mentalität von den Wahlbeisitzern aus dem Zeugenstand: Ja, wir haben eh gewusst, dass das nicht korrekt ist, was wir da tun, aber wir dachten, es ist wurscht. Nein, gelesen hab ich nicht, was ich da unterschrieben hab, aber ich dachte, es wird schon passen.

Anhand der Wahlkarte wurde die österreichische Schludrigkeit von den strengen Richtern mit den hermelinbesetzten Umhängen abgestraft; sie will richtig empfangen, geschlitzt, sortiert, gemischt, geöffnet und gezählt werden. Nach „Punkt und Beistrich“ laut der Wahlordnung, wie der oberste Verfassungsrichter Gerhart Holzinger bei der Aufhebung betonte. Eine „erziehungsdiktatorische Vorgabe“ sei das, schimpfte der Anwalt und Verfassungsrechtler Alfred Noll.