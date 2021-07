Heute im EM-Halbfinale: Italien gegen Spanien + Müller kritisiert Löw nach EM-Aus

Titel, Titel, Titel: Italiens Giorgio Chiellini und der Spanier Sergio Busquets haben in ihren schon langen Karrieren im Weltfußball schon eine beachtliche Anzahl an Erfolgen vorzuweisen. Stets loyal zu ihren Klubs, sind die beiden Allzeitgrößen in den Nationalteams seit Jahren nicht wegzudenken. Für den 36-jährigen Chiellini wäre der EM-Titelgewinn die erste große Trophäe im Trikot der "Azzurri". Der noch vier Jahre jüngere Busquets war schon Welt- und Europameister.

So sehr Italien bei dieser EM mit Offensivfußball begeistert, so sehr benötigt das Team auch die defensive Stabilität, die Chiellini mit seinem Nebenmann Leonardo Bonucci im Abwehrzentrum garantiert. Beide spielen seit Jahren bei Juventus Turin zusammen, neunmal gewann Chiellini bereits den Titel in der Serie A. "Es war ein Generationenwechsel", sagte Nationaltrainer Roberto Mancini über die Veränderungen in der Mannschaft in den vergangenen Jahren. "Aber die Defensive ist immer wichtig, es braucht eine gute Balance."