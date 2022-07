Baerbock: Probleme bei Panzer-Tausch mit Polen + Ukrainische Kamikaze-Drohnen bei AKW

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat den tĂŒrkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan fĂŒr dessen Pose auf einem Gruppenfoto mit den PrĂ€sidenten Russlands und des Iran kritisiert. Das Bild, entstanden am Dienstag bei einem Gipfeltreffen Erdogans mit Wladimir Putin und Ebrahim Raisi in Teheran, zeigt die drei autoritĂ€r regierenden StaatsoberhĂ€upter, wie sie sich lĂ€chelnd an den HĂ€nden halten.

"Dass der tĂŒrkische PrĂ€sident mit auf diesem Foto ist, das ist eine Herausforderung, um es mal freundlich zu sagen", sagte Baerbock am Freitagabend im "Bild"-Format "Die richtigen Fragen". Die TĂŒrkei als NATO-Staat gebe der Ukraine militĂ€risch "massive UnterstĂŒtzung" im Krieg gegen den Angreifer Russland und sei auch am jĂŒngsten Abkommen zur Sicherung ukrainischer Getreideexporte beteiligt, merkte die GrĂŒnen-Politikerin an. "Deswegen ist mir dieses Foto mehr als unverstĂ€ndlich, gerade aus Sicht eines NATO-Mitglieds."