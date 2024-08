Salzburger Festspiele: Was heuer in Erinnerung bleiben wird - und was nicht

So war die Premiere von "Der Spieler" in Salzburg

Diesen drei zentralen Produktionen gemein waren grandiose Leistungen der Tenöre in den Hauptpartien: von Bogdan Volkov in „Der Idiot“ – ein derart überragendes Singschauspiel sieht man sonst nie; von Sean Panikkar in „Der Spieler“ – er bewältigte die halsbrecherische Rolle des Alexej bravourös; und von Benjamin Bernheim als Hoffmann – er fügte sich mit seinem schönen Timbre und seiner Phrasierungskunst nahtlos in die Riege der legendären Gestalter dieser Rolle. Drei Tenöre in Salzburg, aber sehr zeitgemäß.

Die dritte Opernpremiere war die schwächste: „Hoffmanns Erzählungen“ von Jacques Offenbach . Die Gründe dafür waren das Dirigat von Marc Minkowski (man glaubte kaum, dass es sich wieder um die Wr. Philharmoniker handelte) sowie die Regie von Mariame Clément, die den Protagonisten als Filmregisseur zeigte, was dem Werk viel an Zauber nahm.

Sicher, Michael Maertens hatte für das Sterben des reichen Mannes einen Zweijahresvertrag. Und das Team rund um Regisseur Michael Sturminger (der quasi schon ein Abo auf Neuinszenierungen hatte) durfte davon ausgehen, auch heuer weitermachen zu dürfen. Aber dessen dritte Version hatte einen schalen Beigeschmack hinterlassen. Denn in dieser lebt der Jedermann als verzärtelter Feingeist hinter einer gewaltigen Mauer – und vom Dom sah man so gut wie nichts.

Robert Carsen hingegen nutzte die Fassade brillant. Und nicht nur das: Sein Jedermann war ein Mensch, dessen Schicksal nachvollziehbar erschien – wiewohl Philipp Hochmair im Undercut einen aufhauerischen, ziemlich geschmacklosen Neureichen, also eigentlich das Gegenteil einer Identitätsfigur, verkörperte. Dass sich der Gute Gesell als Teufel entpuppt, gab es schon (in der Person von Sven-Eric Bechtolf), aber Carsen bestach mit vielen neuen Einfällen (Dörte Lyssewski als bettelarme Nachbarin und Werke, Dominik Dos-Reis als verblüffend junger Tod im Mesner-Gewand) und nachdenklich machenden Szenen. Ja, dieser „Jedermann“, vom Setting her ganz in der Gegenwart, bestach.

Verantwortlich für den Coup war Markus Hinterhäuser, der Intendant. Und nicht die neue Schauspielchefin Marina Dawydowa, die 2016 unter seiner Leitung das Schauspielprogramm der Wiener Festwochen verantwortet hatte. Der Unterschied zwischen den beiden: Hinterhäuser kennt das Publikum der Festspiele seit Jahrzehnten, er weiß, was er ihm zumuten darf; Dawydowa dürfte zudem intern wenig Unterstützung bekommen haben. Sie machte daher ein zeitgeistiges Festwochen-Programm mit Koproduktionen. Aber deswegen muss man nicht nach Salzburg fahren. Und nach diesem Sommer werden sich das viele denken, die sich noch an „Libussa“ in der Inszenierung von Peter Stein erinnern können – oder Ereignisse wie „Schlachten!“ von Luk Perceval erwarten.