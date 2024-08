"Hoffmanns" Erzählungen in Salzburg: Ein Irrläufer

Ansonsten läuft bei dieser Neuproduktion einer der schönsten und genialsten Opern aber so viel schief, dass die Enttäuschung bei weitem überwiegt. Man kann „Hoffmann“ nicht umbringen. Aber man kann das Werk schwer verletzen. Was hier ablief, waren „Hoffmanns Verzählungen“, in musikalischer wie in szenischer Hinsicht.

Das allergrößte Problem ist das Dirigat von Marc Minkowski. Der Autor dieser Zeilen musste sich in der ersten Pause im Programmheft vergewissern, ob es sich wirklich um die Wiener Philharmoniker handelte, die da im Graben des Großen Festspielhauses saßen. Es wackelte gehörig in der Koordination zwischen Orchester und Chor. Es gab viel zu wenig musikalische Dramatik, zu wenig Witz, zu wenig Differenzierung. Die Tempi waren gewöhnungsbedürftig, teilweise sehr schleppend. Leichtigkeit? Fehlanzeige. Erzählerische Kraft? Kaum vorhanden. Natürlich spielen die Streicher schön, freilich erkennt man den Offenbach’sche Farbenreichtum zumindest im Ansatz – dieser „Hoffmann“ hebt jedoch in keiner Phase ab in jene Dimension, die Offenbach gebührt.

Warum Minkowski, der Originalklangmann, diese Premiere dirigierte, vermittelt sich nicht. Und auch sein Forschertum ist hinzunehmen, aber hinderlich, wenn er etwa das berühmte „Scintille diamant“ von Dapertutto streicht und durch eine weitaus banalere Arie ersetzt. Wichtiger wäre es gewesen, sich auf die musikalische Gestaltung zu konzentrieren.

Die Inszenierung von Mariame Clément ist qualitativ nicht so schlimm wie das Dirigat, aber auch ein Irrläufer. Sie stellt Hoffmann als erfolglosen Filmregisseur auf die Bühne, der seine Protagonistin Stella und all ihre Abwandlungen liebt. Den Olympia-, den Antonia- und den Giulietta-Akt zeigt sie als Dreharbeiten. Das ist optisch lustig, wenn sich die Kostüme von den 1970er-Jahren zu den 80er und 90ern wandeln, es ist andauernd etwas los durch die vielen Statisten. Es gibt viele Filmzitate von „Barbarella“ bis zu „Micky Maus“ und „Ben Hur“ mit Männern in Sandalen – und es geht so chaotisch zu wie auf einem Filmset. Alle, die dort arbeiten, sagen aber, dass es für die Schauspieler manchmal ziemlich langweilig sein kann. Das trifft auch hier zu.