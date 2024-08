Salzburger Festspiele: Wer ist hier der Idiot?

In der Oper „Der Idiot“ von Mieczyslaw Weinberg, die nach einem Libretto von Alexander Medwedew auf dem Roman von Fjodor Dostojewski basiert, geht es auf der Metaebene um solche Fragen. Der Idiot ist hier ein Fürst namens Myschkin, der von einem Sanatoriumsaufenthalt in der Schweiz zurück nach Russland kommt, auf die Realität trifft und in die brutale Gesellschaft gestoßen wird. Das kann man durchaus heutig interpretieren, deshalb zeigt Regisseur Krzysztof Warlikowski die Zugreise nach Russland in der Felsenreitschule filmisch und so, als würde Myschkin an zerbombten ukrainischen Städten vorbeifahren.

Die Kraft der Schönheit

Das Außergewöhnliche an diesem Protagonisten: Er ist durch und durch ein guter Mensch, will andere verstehen und ihnen helfen, ist noch dazu ein Ästhet und glaubt an die Kraft des Schönen. Was hat so jemand in unserer Welt verloren? Ein naiver Träumer, der zugrunde gehen muss. Ist ja so was von out, dieses Gutmensch-Zeugs, klar, dass er für einen Idioten gehalten wird. Aber sagt diese Kategorisierung nicht viel darüber aus, was in unserem Wertesystem falsch läuft?

Warlikowski zeigt Myschkin einmal sogar halbnackt in einer Jesus-Pose, vor einem Jesus-Bild liegend. War Jesus so gesehen auch ein Idiot? Und wie würde es heute, 2000 Jahre später, einem guten Menschen wie diesem Fürsten in Russland ergehen? Man kann es sich vorstellen.

Vordergründig geht es in „Der Idiot“ auch um Beziehungen, eh klar bei einem Dostojewski-Stoff. Der Idiot liebt die Generalstochter Aglaja, verfällt aber auch der Mätresse Nastassja, die er aus Mitleid retten will, er kommt dadurch anderen Nastassja-Bewundern in die Quere. Und am Ende ist Nastassja – Achtung, Spoiler! – tot zwischen Myschkin und seinem Freund Rogoschin.