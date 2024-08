So war die Premiere von "Der Spieler" in Salzburg

Was sollen Festspiele programmatisch zeigen? Stets das ewig Gleiche, Publikumswirksame, leicht Verkäufliche, vor oder nach dem Dinner peristaltisch gut Konsumierbare? Oder doch das Ausgefallene, schwerer im Magen Liegende, anderswo nicht zu Sehende, Einzigartige? Oder am besten beides, solange im Populären wie im Raren höchstes Niveau zu finden ist?

© APA/BARBARA GINDL

Nach „Der Idiot“ von Mieczyslaw Weinberg stand nun die Premiere einer weiteren Oper nach einem Roman von Fjodor Dostojewski auf dem Programm: „Der Spieler“ von Sergej Prokofjew, ein äußerst anspruchsvolles Werk, das sich nie wirklich durchgesetzt hat. Zunächst hatte die Oktoberrevolution eine Uraufführung in Russland verhindert. Erst 1929 war die Oper dann in überarbeiteter Form erstmals auf einer Bühne zu erleben - in Brüssel, das schon damals eines der innovativsten Theater war. Der junge Komponist wollte mit dem "Spieler" nicht weniger, als das Opernfach neu definieren, was musikhistorisch faszinierend ist, allerdings zu einer musikalischen Überfrachtung führt. Es gibt so gut wie keine ariosen Elemente, keine Melodien, an denen man sich anhalten kann, obwohl er durchaus leitmotivisch arbeitet. Diese Oper ist ein wuchtiges Konstrukt, ein kompositorischer Kraftakt mit unzähligen musikalischen Formen, gewaltiger Power und erzählerischen Raffinessen, die aber einander überdribbeln. Das macht das Hören auch anstrengend. Wenn man sich allerdings darauf einlässt, gibt es in diesem Werk des jungen und noch ungestümen Prokofjew traumhaft schöne Passagen, einige Lyrismen und durchaus Poesie, man erkennt vor allem im zweiten Teil seine Genialität, noch dazu, wenn die Partitur so intensiv, präzise und klanglich ausgefeilt umgesetzt wird wie von den Wiener Philharmonikern. Am Pult steht der erst 30-jährige Timur Zangiev, definitiv ein Experte für das russische Fach mit großem Gestaltungswillen.

© APA/BARBARA GINDL

Inhaltlich geht es in dieser Oper, dessen Libretto vom Komponisten selbst stammt und das auf dem gleichnamigen Roman von Dostojewski basiert, um Spielsucht, um Liebe, um Käuflichkeit derselben, um das Diktat des Geldes, um die russische Seele, um Schwermut – typisch Dostojewski also. Die zentrale Figur ist Alexej, der als Hauslehrer beim General arbeitet und so gut wie alles am Roulettetisch verspielt. Am Ende jedoch, wenn es auf dem Konto wirklich eng wird, sprengt er die Bank, indem er 20 Mal alles auf eine Farbe setzt. Rot gewinnt - ob man das auch politisch interpretieren darf, ist nicht klar. Trotz des vielen Geldes haut seine Freundin ab - wer will schon mit einem Spielsüchtigen durchs Leben gehen?

© APA/BARBARA GINDL