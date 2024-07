Salzburger Festspiele: Die 15. Sternstunde (oder fast)

Gar nicht – jedenfalls in der „Neuinszenierung“ der Festspiele in Koproduktion mit dem Residenztheater München, die am Samstag im Salzburger Landestheater Premiere hatte. Der Schweizer Regisseur Thom Luz ging wohl davon aus, dass die „Sternstunden“ bildungsbürgerliches Grundwissen sind, er daher die Geschichten nur beiläufig anteasern müsse, und man wisse ohnedies, wofür zum Beispiel die Kabeltrommel steht. Wie sich beim verhaltenen Applaus samt einigen Buhs für Luz herausstellte: Man weiß es nicht.

Wer sich aber brav vorbereitet, dürfte viel Freude mit dem recht raffinierten Mashup (in nur 90 Minuten!) haben. Denn Bühnenbildner Duri Bischoff hat eine Art Schaulager eingerichtet, vollgestopft mit ikonischen Objekten der Geschichte und der Heldenverehrung. Der Vier-Masken-Kopf von Jakob Adlhart (aus 1926) vor dem Festspielhaus darf da natürlich nicht fehlen. Denn von 1919 an lebte der Pazifist Zweig in Salzburg.

Am 18. Februar 1934, ein Jahr nach der Machtübergabe an Hitler in Deutschland und wenige Tage nach dem Bürgerkrieg in Österreich, wurde Zweigs Haus von Polizisten nach Waffen durchsucht. Zwei Tage später emigrierte der Schriftsteller nach London, 1940 ging er nach Brasilien. Am 23. Februar 1942 nahm er sich zusammen mit seiner zweiten Frau in Petrópolis das Leben.