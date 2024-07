Salzburger Festspiele 2024: Revolte als Auflehnung gegen einen Zustand

Er möchte auch nicht „einem Ludwig XIV. der Kultur gleich“ Kompositionsaufträge vergeben. „Wenn eine Uraufführung das Einzige sein sollte, das zählt, muss ich sagen: Nein, hab’ ich nicht gemacht. Werde ich aber vielleicht noch tun.“ Sein Vertrag wurde im April bis 2031 verlängert (samt Ausstiegsmöglichkeit 2029). Konkretes ankündigen will er aber nicht: „Ich bin vollkommen außerstande, Fünf-Jahres-Pläne zu machen, ich leite auch keine Kultur-Kolchose“, sagte er zu den Salzburger Nachrichten. „Es passieren so viele Dinge in der Welt, die Salzburger Festspiele brauchen auch die Möglichkeit einer unmittelbaren Reaktion darauf.“

Spiel mit der Existenz

Das sehe man auch am Programm 2024: „Eine Oper wie ‚Der Spieler‘ von Sergej Prokofjew ist emblematisch für unsere Zeit, in der man mit allem spielt: mit Bitcoin, mit Kryptowährungen, mit unserem Klima, mit unserer Welt, mit unserer Existenz.“ Hinterhäuser denkt dabei an Neureiche wie René Benko, er bringt „Jedermann“ und „Der Spieler“ in einen Zusammenhang: „Es geht um die Frage: Was bedeutet Reichtum? In welche Katastrophen führt er uns? Welche Art von Läuterung kann es geben?“

Die Basis für „Der Spieler“ ist ein Roman von Fjodor Dostojewski – wie auch bei „Der Idiot“ von Mieczysław Weinberg, einer äußerst selten gespielten Oper: Sie fungieren für Hinterhäuser als „Anker“ des Programms. Und auch „Der Mensch in der Revolte“ von Albert Camus sei entscheidend gewesen: „Ein Satz darin lautet: ‚Ich revoltiere, also sind wir.‘ Das ist ein Aufruf an eine Gemeinschaft.“ Die Revolte als innere Auflehnung gegen einen Zustand.“