"Jedermann" in Salzburg: Die Buhlschaft kommt im Bademantel

© APA/BARBARA GINDL Der neue Jedermann und seine junge Buhlschaft: Deleila Piasko und Philipp Hochmair bei der Fotoprobe am Mittwoch

Die Premiere ist am Samstag, doch am Mittwochabend fand vor dem Salzburger Dom die Fotoprobe statt: So spektakulär ist der neue "Jedermann"