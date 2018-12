Facebook, Migration und Trump: 18 Weichen, die 2018 gestellt wurden

Afrika in anderen Händen. Während sich Europa mit Brexit, Streit und Nationalinteressen beschäftigte, ging ein (in all seiner Problematik) historisches Einflussgebiet verloren: China hat sich mit Milliardeninvestitionen Macht und Schulden in (Ost-) Afrika gekauft und sich dort für Jahrzehnte einzementiert. Europa fängt jetzt erst an – siehe Afrikagipfel –, das zu diskutieren. Beim bekannten Tempo muss man sagen: zehn Jahre zu spät.