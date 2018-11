15 Millionen Jahresgehalt waren Nissan-Chef Ghosn nicht genug

Ghosns Exfrau Rita und Mutter seiner vier erwachsenen Kinder zog nach 27 Jahren Ehe grausame Bilanz: Sie teilte nach der Verhaftung ihres Ex mit: „Alle Narzissten sind Heuchler, die vorgeben, moralische Werte zu haben, die sie aber nicht haben.“ Der Manager mit französischem, libanesischem und brasilianischem Pass hat vor zwei Jahren ein zweites Mal geheiratet. Erklärt das seine grenzenlose Gier?

Der 64-jährige maronitische Christ, der in Brasilien geboren wurde, aber seine Schulzeit in der Heimat seiner Eltern in Beirut unter anderem auf einem Jesuiten-Gymnasium verbrachte und dann in Frankreich studierte, dürfte sich mit seiner selbstherrlichen Art in Japan mächtige Feinde gemacht haben. In seinem Fall ist ein leitender Manager der Rechtsabteilung von Nissan, ebenfalls ein Ausländer, der Kronzeuge. Er machte die vier Buchprüfer von Nissan auf Ghosns Übergriffe aufmerksam und die schalteten dann die Strafbehörden ein. Ghosn schöpfte keinen Verdacht. Im japanischen Fernsehen NHK erklärte ein Insider, Ghosn habe interne Kritiker normalerweise sofort rausgeschmissen. Im Vorstand habe es niemand gewagt, ihm zu widersprechen.

Doch als Ghosn am Montag mit seinem Dienstflugzeug, einer Gulfstream G650, am Flughafen Tokio-Haneda landete, warteten bereits Staatsanwälte, die den Manager drei Stunden im Flugzeug verhörten. Zur gleichen Zeit fanden an zwei Firmenstandorten von Nissan Hausdurchsuchungen statt.