Vorschlaghammer und Fettnäpfchen: Trumps Politik 2018

Migration

Nicht erst, seit sich im Oktober eine Flüchtlingskarawane aus Mittelamerika in Richtung USA aufmachte, wettert Trump gegen Einwanderer aus dem Süden. So kündigte er bereits im Wahlkampf den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko an, die bis heute nicht steht.

Vorige Woche weigerte sich Trump, ein neues Budgetgesetz zu unterzeichnen, da darin nicht die von ihm für den Mauerbau verlangten fünf Milliarden Dollar vorgesehen sind. Teile der US-Administration stehen seitdem aus Geldmangel still.