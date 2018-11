Trump und die Medien: Hassliebe mit doppeltem Nutzen

Hohe Leser- und Zuseherzahlen

Doch warum berichten CNN & Co. dennoch weiter über jede von Trumps Wortmeldungen? Vor allem aus einem Grund: Der polarisierende Präsident bringt verlässlich hohe Leser- und Zuseherzahlen – wie der große Zuwachs an Abos bei New York Times und Washington Post zeigt, und was übrigens einst in Österreich auch für Magazintitel mit Jörg Haider galt.