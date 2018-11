Trump versus CNN: "Die niedrigste Form des Daseins"

Letztes Jahr pfauchte Trump einmal einen Reporter eines jüdischen Magazins an und forderte ihn auf, sich zu setzen und ruhig zu sein. Dann fragte er eine schwarze Journalistin, ob sie für ihn ein Treffen mit schwarzen Parlamentariern organisieren könne. Seine frühere Bezeichnung des Nachrichtensenders CNN als "fake news" ändere er in "very fake news" um, scherzte er. Der Präsident beklagte einen gehässigen Ton der Medien und nannte Journalisten "sehr unehrliche Menschen". Den Republikaner-nahen CNN-Konkurrenten Fox News lobte Trump stattdessen immer öfter.

Drei Kündigungen bei CNN

Kurz darauf nützt Trump die Kündigung von drei CNN-Journalisten für eine neue Attacke gegen die Medien. Der Sender sei dabei "erwischt" worden, dass er eine "erfundene" Geschichte über angebliche Russland-Verbindungen des Trump-Teams verbreitet habe, schrieb der Präsident auf Twitter. Die drei CNN-Reporter hatten wegen eines unzulänglich recherchierten Artikels über angebliche Verbindungen des Trump-Teams zu einem russischen Investmentfonds gekündigt. Der Artikel war auf der Website des Senders erschienen, wurde aber am Tag darauf zurückgezogen. In den Fernsehprogrammen des Senders wurde der Bericht nie aufgegriffen.

Laut dem CNN-Medienkorrespondenten Brian Stelter wurde in einer internen Sitzung des Senders kritisiert, dass die Story nicht "solide genug" recherchiert gewesen sei. Dass der Artikel zurückgezogen worden, sei, bedeute aber nicht notwendigerweise, dass er inhaltlich falsch sei, hieß es.

Trump macht selbst Fake

Trump, der Medien beharrlich das Verbreiten falscher Nachrichten vorwirft, schmückte sich letztes Jahr in seinen Golfclubs mit einem gefälschten Titelbild des " Time Magazine". Das gerahmte Bild zeigt Trump mit verschränkten Armen in die Kamera blickend. Unter Bezug auf Trumps TV-Show lautet die Schlagzeile: "Donald Trump: "The Apprentrice" ist ein Riesen-TV-Erfolg!" Das Cover ist auf den 1. März 2009 datiert. Eine solche "Time"-Ausgabe hat es nie gegeben. Wie die Washington Post berichtet, hing es in mindestens vier der 17 Trump-Golfclubs.