Warum Aktien 2018 unter den Erwartungen blieben

In den USA war das Bild ein besseres, die drei wichtigsten Indizes schlossen nach extremen Ausschlägen in den letzten Handelstagen um die Nulllinie. Dabei ist ausgerechnet US-Präsident Trump einer der Hauptverantwortlichen, warum es an den Börsen nach unten ging. Die Handelskriege, die er mit zahlreichen Staaten anzettelte, schlugen vielen Börsianern auf den Magen. Die sehr gute US-Konjunktur sorgte aber zugleich dafür, dass in den Vereinigte Staaten die Investoren teilweise dran geblieben sind.

Weitere Gründe für das (vor allem im vierten Quartal) sehr schwache Börsejahr: Der ungelöste Brexit und die wieder aufflammende Schuldenkrise, dieses Mal von Italien ausgehend. Alle drei Themen sind nach wie vor ungelöst und dürften die Anleger auch im nächsten Jahr in Schach halten, sagt Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Centrobank (RCB). Hinzu kommt, dass sich die Konjunktur eintrübt, zugleich aber die Zinsen – auch erstmals wieder in der Eurozone – weiter steigen könnten. Unternehmen müssten sich dann zu schlechteren Konditionen verschulden, was deren Gewinne drückt.