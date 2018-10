Türkische Justiz: Kashoggi erwürgt, Leichnam "vernichtet"

Headlines | 27.10.2018

Mattis: Tötung von Khashoggi gefährdet Nahost-Stabilität

US-Verteidigungsminister Jim Mattis sieht in der Tötung des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi eine Gefährdung für die Stabilität in Nahost. Gleichzeitig kündigte er am Samstag weitere Schritte der USA gegen die mutmaßlichen Täter an.