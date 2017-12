Das war 2017: Das Jahr in Bildern

07. Jänner: Putin – CIA, NSA und FBI kommen in einem Bericht zum Schluss, dass Russlands Präsident Wladimir Putin persönlich hinter einer Kampagne gestanden sei, die zum Ziel hatte die US-Präsidentenwahl zugunsten Donald Trumps zu beeinflußen. Beim G20-Gipfel im Mai trafen die beiden einander erstmals als Präsidenten.

20. Jänner: Vorher musste Donald Trump erst als solcher angelobt werden. Seinen Eid legte er vor wesentlich kleinerer Kulisse als sein Vorgänger Barack Obama ab, was ihn hinterher schwer ärgerte und zu Auseinandersetzungen mit der Presse führte, die darüber berichtete. In der Antrittsrede als 45. Präsident USA erneuert er seine Parole aus dem Wahlkampf: "Amerika zuerst".



23. Jänner: Bernie Ecclestone, 87, wird als Formel I-Chef abgelöst. Über 40 Jahre lang hatte der britische Hardliner die Königsklasse im Motorsport dirigiert

12. Februar: Adele gewinnt fünf Grammys.

23. Februar: Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser erliegt ihrem Krebsleiden. Zur Ressortnachfolgerin wird Sektionschefin Pamela Rendi-Wagner bestellt.

4. März: Ein Mann flüchtet mit seiner Tochter aus einem vom IS kontrollierten Stadtteil in Mossul. Mossul und die meisten anderen Städte und Gebiete im Irak und Syrien werden im Laufe des Jahres von der Terrororganisation befreit.

05. März: Marcel Hirscher wird zum 6. Mal Gesamt-Weltcup-Sieger im alpinen Skisport.

22. März: Bei einem Anschlag auf die Westminster Bridge und das Parlament in London gibt es fünf Tote und 50 Verletzte zu beklagen.

29. März: Großbritannien erklärt offiziell, am 29. März 2019 aus der Europäischen Union auszutreten.

1. April: Bob Dylan gewinnt den Literatur-Nobelpreis. Zur Zeremonie schickt er an seiner Stelle Patty Smith, die sich vor lauter Nervosität mehrmals versingt.

16. April: An Neufundland in Kanada treibt ein Eisberg vorbei. Die USA kündigen unter Trump 2017 ihren Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen an.

16. April: Die türkische Bevölkerung wählt Recep Tayyip Erdogan zum Alleinherscher. Das Referendum spaltet die Gesellschaft und endet mit 51,4% knapp zu Gunsten des Machthabers.

29. April: Michael Häupl wird am Wiener Landesparteitag mit nur 77,4% der Stimmen wiedergewählt. Später kündigt er seinen Rückzug als Bürgermeister für 2018 an. Michael Ludwig und Andreas Schieder kandidieren um die Nachfolge.

7. Mai: Emanuel Macron besiegt in der Stichwahl die Rechtspopulistin Marine Le Pen und wird französischer Präsident.

22. Mai: Bei einem Selbstmordanschlag auf ein Ariana Grande-Konzert in Manchester kommen 22 Menschen ums Leben. Viele sind noch Kinder.

9. Juni: Großbritanniens Premierministerin Theresa May will sich nach guten Umfragen durch vorgezogene Parlamentswahlen eine deutlichere Mehrheit sichern und erhält von den Wählern eine schallende Ohrfeige, bei der sie sogar die absolute Mehrheit verliert. Im Oktober liefert ihr ein Demonstrant ein Arbeitslosenformular während ihrer Rede.

Juni: Die Kryptowährung Bitcoin setzt zu einem Höhenflug an und erreicht zwischenzeitlich einen Wert von fast (Stand 20.12.) 20.000 Dollar pro Bitcoin.

14. Juni: Das 24-stöckige Wohnhaus "Grenfell Tower" in London brennt aus. Dabei kommen 71 Menschen ums Leben. Zur Schuldfrage wird noch ermittelt.

25. Juni: Peter Pilz wird bei der Listenerstellung der Grünen für die Nationalratswahl nicht wie von ihm gewünscht auf Platz 4 gewählt und tritt aus der Partei aus, um eine eigene Liste zu gründen. Er schafft, anders als die Ex-Partei, den Einzug in den Nationalrat. Nach der Wahl werden Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen Pilz laut, weshalb er sein Mandat nicht antritt.

Juli: Der KURIER begleitete das Rettungsschiff "Vos Prudence" von Ärzte ohne Grenzen bei einer Mission im Mittelmeer. Vor der libyschen Küste werden Flüchtlinge von Schlauch- und Holzbooten geborgen.

4. Juli: Nordkorea erreicht eine neue Dimension als nukleare Bedrohung, nachdem es 2017 unter Herrscher Kim Jong Un Langstrecken-Trägerraketen testet. Mehrfach provoziert die Diktatur mit Raketentests.

7. Juli: Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil erklärt den Ausstieg Österreichs aus dem Eurofighter-Abfangjäger-System. Die Kosten seien zu hoch.

23. Juli: Bei der Konferenz der International AIDS Society in Paris wird bekannt, dass ein neunjähriges Mädchen in Südafrika trotz Absetzung von Medikamenten keine Anzeichen von Verschlechterung durch den HIV-Virus zeige. Offenbar hat die frühe Behandlung das Virus genug geschwächt, damit es sich nicht ausbreiten kann. Das gibt Hoffnung für eine bessere Behandlung.

3. August: Österreichs Fußball-Nationalteam der Frauen holt bei der Europameisterschaft sensationell den dritten Platz und löst mit dieser Leistung eine sommerliche Begeisterung im Land aus.

6. August: Bei der Beachvolleyball-WM in Wien holt das österreichische Duo Doppler/Horst die Silbermedaille.

12. August: Bei einer Demonstration gegen einen Neonazi-Aufmarsch in Charlottesville, Virginia, rast ein Rechtsextremer mit seinem Auto in die Menschenmasse. Eine Frau stirbt, 19 weitere Menschen werden verletzt. Donald Trump, der immer wieder in ein Naheverhältnis zur "Alt Right" kommt, findet im Anschluss nur nach massiver Kritik und sehr langsam Worte, um sich von den Rechtsextremen zu distanzieren.

14. August: Die SPÖ trennt sich von Berater Tal Silberstein, nachdem dieser in Israel festgenommen wurde. Später, im Finale des Nationalratswahlkampfes, kommen Dirty Campaigning-Taktiken via Facebook des Beraters ans Licht, die der SPÖ zum Verhängnis werden. Erst nach der Wahl wird auch eine ÖVP-nahe Facebook-Seite entlarvt.

25. August: Hurricane "Harvey", nur einer von vielen Stürmen in einer heftigen Hurricane-Saison, trifft auf die Küste von Texas und setzt Houston unter Wasser. 40 Menschen sterben, 200.000 Häuser werden beschädigt.

25. August: Nachdem die myanmarische Armee brutal gegen die bereits unterdrückte, muslimische Minderheit der Rohingya vorgeht, flüchten über 600.000 Menschen (Schätzung Oktober 2017) ins benachbarte Bangladesh.

24. September: Angela Merkel gewinnt mit der CDU die deutschen Bundestagswahlen, verliert dabei aber Zuspruch. Die rechtspopulistische AfD zieht erstmals ein. Eine Regierung wird in der schwierigen Konstellation möglicher Mehrheiten bis Ende des Jahres nicht gefunden, nachdem Gespräche über eine "Jamaika-Koalition" scheitern.

27. September: Saudi Arabien macht einen Schritt nach vorne ins 19. Jahrhundert. Frauen dürfen nun im Königreich Autos steuern.

Ein Referendum in Katalonien, das vom spanischen Zentralstaat für illegal gehalten wird, ergibt eine 90-prozentige Zustimmung bei einer Wahlbeteiligung von 42 Prozent für die Unabhängigkeit der Provinz. Regionalpräsident Carles Puidgemont wird abgesetzt und flüchtet vor einer drohenden Haft nach Brüssel.

1. Oktober: Ein schwerbewaffneter Amokläufer tötet von seinem Hotelzimmer im Mandalay Bay-Hotel in Las Vegas aus 58 Tote und 546 Verletzte. Einmal mehr wird eine Debatte um Waffengesetze in den USA ausgelöst, die einmal mehr zu einer Prolongierung der bisherigen Verhältnisse führt.

14. Oktober: Harvey Weinstein wird aus der US-Filmakademie ausgeschlossen. Enthüllungen und Vorwürfe rund um sexuellen Missbrauch, Vergewaltigungen und Übergriffe und ein Vertuschungsnetzwerk rund um den US-Filmproduzenten lösen die #metoo Debatte aus, die auf viele Länder übergreift, zahlreiche Stars und Politiker erreicht und andauert.

15. Oktober: Nach einem hart geführten Wahlkampf gewinnt die ÖVP als "Liste Kurz" die Nationalratswahl in Österreich. Zweiter wird die SPÖ vor der FPÖ. Die Neos und Liste Pilz schaffen den Einzug, die Grünen fliegen aus dem Parlament.

5. November: Journalisten enthüllen Steuerhinterziehungs-Praktiken von Konzernen und Reichen über die Firma Applebys. Deren Standort in den Bermudas gibt den Enthüllungen ihren Titel: "Panama Papers". Auch Informationen zur Bawag-Affäre tauchen auf, was Helmut Elsner veranlasst, eine Wiederaufnahme des Verfahrens zu fordern.

5. Dezember: Der österreichische Verfassungsgerichtshof hebt die Diskriminierung des Eherechts gegenüber homosexuellen Paaren auf. Die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare wird dadurch möglich, noch im Sommer scheiterten SPÖ, Grüne und Neos mit einem Antrag für dieses Recht am Widerstand von ÖVP und FPÖ.

12. Dezember: Der BUWOG-Prozess beginnt. Mitangeklagt ist Karl-Heinz Grasser. Am dritten Verhandlungstag belastet der Mitangeklagte Peter Hochegger den ehemaligen Finanzminister der Schwarz-Blauen Koalitionen schwer.