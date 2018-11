So ein Elend. Was für ein Boom! Unser verzerrtes Afrika-Bild

"Nicht Hilfe, sondern Fairness"

„Wir waren geschockt, dass sich Österreich aus dem Globalen UN-Pakt für Migration zurückzieht“, sagt Joel Odigie, Afrika-Repräsentant im Internationalen Gewerkschaftsbund. Und mit „wir“ sei nicht nur die afrikanische Delegation gemeint, sondern die „gesamte globale Zivilgesellschaft, die den Vertrag in New York verhandelt hatte“.

Schließlich sei Österreich durch die EU-Ratspräsidentschaft stark involviert gewesen, in allen sechs Verhandlungsrunden vom Entwurf bis zum finalen Dokument.

Der Vertrag wäre rechtlich ohnehin nicht bindend, hätte aber „eine moralische Verpflichtung für alle Länder bedeutet, Menschen ordentlich zu behandeln“, sagt Odigie.

Geldgeber-Debatte

Die EU selbst sei stolz darauf, der „größte Geldgeber in Afrika“ zu sein, sagte am Montag ein Kommissionsvertreter bei einer Debatte in Wien. „Auch die EU verfehlt das UN-Ziel, 0,7 Prozent des BIP in die Entwicklungshilfe zu investieren“, kontert Odigie. Wobei diese ohnehin ein Auslaufmodell sei.

Das Ziel sollte eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, ohne Almosen und Ausbeutung, sein. „Wir wollen keine Hilfe, sondern eine faire Partnerschaft“, sagt Angela Akorsu von der Uni Cape Coast ( Ghana) im Wiener Institut VIDC. Die vermisst sie bei den EU-Handelsverträgen, welche die lokale Wirtschaft eher zerstörten als förderten. Von zollfreien Exportchancen in die EU hätten Ghanas Bauern nämlich wenig: „Sie produzieren für den Konsum vor Ort.“

Der EU-Afrika-Gipfel am 18. Dezember in Wien soll nun neue Arten der Partnerschaft ausloten. Ist das Thema „ Digitalisierung“ das, was Afrika am dringendsten braucht?

„Die Antwort ist offensichtlich, oder?“, sagt Odigie. Akorsu lacht. Und sagt dann, ernsthaft: „Für die meisten Menschen in Afrika zählt das Überleben. Wir haben nichts gegen die Digitalisierung, aber es ist eine Frage von Prioritäten.“