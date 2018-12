Waldhäusl: „Letzte Chance“ für den Angezählten

Noch bis Weihnachten wird alles auf Schiene gebracht – so auch die Konzepte für Betreuung, Pädagogik und Sicherheit. „Dabei werden Bürgermeister und Polizei eingebunden, das war dem Landesrat wichtig“, ergänzte Schwertner, der sagte, es sei ein gutes Gespräch gewesen. Sie würden die gemeinsame Ansicht vertreten, dass der Bericht der Kinder- und Jugendanwaltschaft ernst genommen werde und es keine freiheitsbeschränkende Maßnahmen gebe, sondern dass die Minderjährigen gut betreut würden. Waldhäusl sagte zum Abschluss: „Ich sehe es als Chance, dass wir das Problem lösen.“

Unterdessen schilderten die Minderjährigen, wie sie nach Drasenhofen gebracht wurden: „Ich musste innerhalb von zwanzig Minuten in Anwesenheit von Securitys all meine Sachen packen“, erzählte S., der durch die befristete Ausgangszeit in Drasenhofen seine B1-Deutschprüfung verpasste. M. wiederum war fest verankert in dem kleinen Ort in NÖ, wo er in einem Familienbetrieb als Kellner tätig war. St. Gabriel sei viel besser als Drasenhofen, dennoch würde er am Liebsten dahin zurück, wo er noch vor zwei Wochen gelebt hat.