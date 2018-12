Demo gegen Flüchtlingspolitik von FP-Landesrat Waldhäusl

In die selbe Kerbe schlagen auch Melanie Zvonik von der SJ Niederösterreich und Michael Kögl von der Jungen Generation der SPÖ Niederösterreich. Die beiden sind auch die Organisatoren der Demo. " Waldhäusl hat den Boden der Rechtsstaatlichkeit verlassen. Dagegen muss man stark auftreten", betont Kögl.

"Jeder kann machen, was er will. Wir leben in einer Demokratie", sagte Waldhäusl zu den Protesten vor der Sitzung. Rund zehn Polizisten sorgten für die Sicherheit vor dem Landhaus, die Aktion startet aber sehr ruhig.