Drasenhofen: Mikl-Leitner stellt Waldhäusl Ultimatum

Sollte Waldhäusl die Jugendlichen nicht wieder in die Grundversorgung aufnehmen, so wird ihm die Kompetenz entzogen. Waldhäusl hatte am Freitag in der ZiB2 u.a. festgehalten, dass er die zuvor aus Drasenhofen verlegten Personen von Gesetzes wegen aus der Grundversorgung entlassen müsse. Das heiße, dass die Jugendlichen in seinem Bereich keine Kosten mehr verursachen würden.

Waldhäusl gegen Mikl-Leitner

Der niederösterreichische Landtag spricht heute über die ganze Causa. Noch gestern hieß es aus dem Büro von Waldhäusl, dass das Quartier in Drasenhofen auf Eis gelegt werde, aber bei Bedarf jederzeit wieder aktiviert werden könne.