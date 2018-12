Waldhäusl: "Ohne Ausgrenzung geht es bei ihm nicht“

Im Gemeinderat von Pfaffenschlag, Bezirk Waidhofen/Thaya, begann 1990 der politische Aufstieg von Gottfried Waldhäusl ( FPÖ). Aus dem niederösterreichischem Bauernsohn wurde ein Landesrat, der auf seinem Weg an die politische Landesspitze in manches Fettnäpfchen trat.

Am 3. Oktober 1965 geboren, besuchte er die Landwirtschaftliche Fachschule in Edelhof und übernahm im Alter von 20 Jahren den elterlichen Betrieb. Bereits mit 25 trat Waldhäusl der FPÖ bei und wurde im selben Jahr in den Gemeinderat gewählt. „Da ist es anfangs wild zugegangen. Aber er hat immer eine Karriere angestrebt. Unser Dorf war ihm zu wenig. Und bei uns waren viele froh, als er weg war“, erinnert sich ein ÖVP-Mandatar.

Bald ging es steil bergauf. Je wichtiger seine Funktionen, desto mehr Aufregung verursachten seine oft deftigen Sager, die seinem Fortkommen aber nicht schadeten.