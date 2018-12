Drasenhofen-Bericht: "Grober Widerspruch zu Kinderrechten"

Inzwischen wurde bekannt, was genau im Bericht der nö. Kinder- und Jugendanwaltschaft basierend auf dem Ortsaugenschein vom 30. November steht. So seien grobe Hygienemängel vorgefunden wurden, Einrichtungsgegenstände wie Betten seien nur notdürftig aufgestellt worden. Es sei kein jugendgerechter Aufenthaltsraum vorgefunden worden. "Die Einrichtung erweckte den Anschein, als wenn sie nicht aktiv in Betrieb wäre." Außerdem heißt es, dass eben der bekannte Stacheldraht um die Einrichtung aufgestellt wurde und: "Die Minderjährigen dürfen sich nur im Haus frei bewegen. Es ist ihnen laut Aussage der anwesenden Mitarbeiter nur erlaubt, die Einrichtung ausschließlich mit Security und nur für sehr begrenzte Zeit (zur Tankstelle, zum Einkaufen). Dies erweckte den Anschein eines Freiheitsentzuges."

Außerdem hätten die Jugendlichen sichtlich keine Beschäftigung gehabt. Seitens der angetroffenen Mitarbeiterin sei zwar mehrfach versichert worden, dass Freizeitmöglichkeiten in Zukunft geplant sind. Zurzeit seien diese laut Bericht jedoch nicht im Ansatz erkennbar gewesen. "Sie lagen - mit Ausnahme eines Jugendlichen - um 11 Uhr schlafend im Bett, was gegen eine übliche geordnete Tagesstruktur spricht." Einer der befragten Jugendlichen gab an, dass es außer Rauchen keine Beschäftigung gebe. Außerdem würde der Kontakt von außen unterbunden werden. "Laut Aussage eines Jugendlichen darf er seine Vertrauensperson nicht sehen. Diese Aussage wurde in Anwesenheit der Mitarbeiterin getätigt und von dieser bestätigt", heißt es weiter.

"Keine Übergabe persönlicher Daten"

"Es wurde auch ein finanzieller Schaden von dem interviewten Jugendlichen angegeben, der durch den unvorhergesehenen Abbruch der bestehenden Betreuungssituation entstanden sein soll", steht auch geschrieben. Laut Aussage der anwesenden Mitarbeiterin sei teilweise keine Informationsweitergabe durch die unterbringenden Stelle erfolgt. "Sie konnte auf Anfrage nicht beauskunften, ob und welcher Jugendliche möglicherweise auffällig sind (sic!), da laut ihrer Angabe keine Übergabe der persönlichen Daten erfolgt ist", so der Bericht.

Die Unterkunft widersprach, so der Bericht weiter, grob den Kinderrechten und gefährdet aus Sicht der nö. Kinder- und Jugendanwaltschaft akut das Kindeswohl.

Waldhäusl selbst hatte auf KURIER-Anfrage am Freitagnachmittag die Mängel noch als "nicht weltbewegend" bezeichnet. Er sagte, ihm liege der Bericht vor und darin würden lediglich etwa kahle Wände, ein veralteter Laminatbod und ein verschmutztes WC beanstandet werden.