Klimawandel: "Die Wissenschaft macht Druck"

Ja, man habe sie zur Präsentation eingeladen. „Ob dort aber meine Meinung gefragt ist, ist eine andere Geschichte.“ Helga Kromp-Kolb nimmt es mit Humor, obwohl ihr als Klimaforscherin das Lachen längst vergangen sein müsste. Zum x-ten Mal kündigt die Politik an, es ab sofort mit dem Klimaschutz ernst zu meinen – jetzt aber wirklich! Heute stellt die Regierung jedenfalls ihre Klima- und Energiestrategie vor (die eingangs angesprochene Präsentation). Das Papier wird von Umweltministerin Elisabeth Köstinger und Infrastrukturminister Norbert Hofer verantwortet, soll Grundlage für Österreichs künftige Klimapolitik sein – und wird bereits im Vorfeld heftig kritisiert. Hoch an der Zeit also, die Klimaforschung in Person von Helga Kromp-Kolb zu fragen, was das Klima tatsächlich zum Gesunden braucht.