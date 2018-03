Klimastrategie der Regierung: "Kniefall vor den Konzernen"

Die ÖVP-FPÖ-Regierung will auch in der Umweltpolitik Akzente setzen, einem Bereich, der traditionell nicht als großes Steckenpferd beider Parteien gilt. Am Dienstag wird die Koalition ihre Klima- und Energiestrategie vorstellen. Große Hebel für das Energiesparen gibt es bei Gebäuden und Verkehr.

Bis zum Jahr 2050 sollen der Verkehr in Österreich "weitgehend CO2-neutral" und Gebäude wesentlich energieeffizienter sein. Dies steht in einem Entwurf zur Klima- und Energiestrategie der Regierung, der mehreren Medien zugespielt wurde. Der Ausstieg aus Ölheizungen im Neubau ist spätestens ab 2020 geplant.

Die Bundesregierung plant auch eine Verdichtung des Nahverkehrs in Wien und zusätzliche ÖBB-Stecken rund um die Hauptstadt. In anderen großen Städten sollen ebenfalls "Bahnprojekte (Straßenbahn, Stadtbahn, U-Bahn)" ermöglicht werden. Neue Nachtzugverbindungen sollen Flugreisen ersetzen.

Radverkehr verdoppeln

Im Straßenverkehr wird verstärkt mit Elektro-Fahrzeugen geplant - auch mit Co-Finanzierung durch die Autowirtschaft. Gedacht wird an E-Busse, E-Taxis, E-Bike-Verleihe und Carsharing. Den Radverkehrsanteil will man laut dem inoffiziellen Regierungspaper bis zum Jahr 2025 von sieben auf 13 Prozent fast verdoppeln. Das würde die CO2-Emissionen im Personenverkehr um rund 3,2 Prozent reduzieren, lautet die Schätzung. Dies wird vor allem die Verkehrspolitik und -planung in den Städten herausfordern.

Auch bei den Immobilien will die Regierung ansetzen: Gelder aus der Wohnbauförderung sollen in die "gesamthafte thermische Sanierung" fließen, diese soll außerdem steuerlich erleichtert werden. Fossile Energieträger seien sukzessive durch erneuerbare Energie zu ersetzen. In den nächsten 20 bis 30 Jahren sollen Ölheizungen durch Förderungsangebote vom Markt verdrängt werden.

Was in dem Entwurf noch fehlt, sind konkrete Finanzpläne. Bei der Vorstellung am Dienstag durch Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und Verkehrsminister Norbert Hofer ( FPÖ) wird auch keine endgültige Klima- und Energiestrategie vorgelegt. Die Pläne der Regierung sollen noch mit Experten und Institutionen diskutiert werden, bevor im Juni eine Endfassung präsentiert wird.

Greenpeace: Viel zu wenig

Schwer enttäuscht von der langfristigen Strategie der Regierung zeigte sich die Umweltorganisation Greenpeace. Eine zwingende Maßnahme zur Erreichung der Klimaziele wäre eine vollständige Abschaffung umweltschädlicher Subventionen, die laut Wifo 4,7 Mrd. Euro pro Jahr betragen. Diese sollen jetzt aber gar nicht angetastet werden, kritisiert Greenpeace. Von einer Abschaffung des Dieselprivilegs oder der Steuerbefreiung für Kerosin sei nicht einmal in der langfristigen Strategie die Rede, obwohl diese sofort angegangen werden müssten. "Mit Schwarzblau droht das Aus für Klimaschutz in Österreich. Bei der Klimastrategie macht die Politik gerade einen Kniefall vor den Konzernlobbys und Klimaleugnern“, sagt Adam Pawloff, Klimaexperte von Greenpeace.

Bereits im Regierungsprogramm vom Dezember hatte sich die Koalition bei Umwelt und Energie in eher unverbindlichen Formulierungen geübt. Zwar kommt das Wort “Klima” 51 Mal im Regierungsprogramm vor, bei den “Zieldefinitionen” heißt es aber etwa “Klimaschutz konsequent vorantreiben” und “Tiere als Mitgeschöpfe achten und ihren Schutz verbessern”. Konkrete Finanzierungs- oder Gesetzesvorhaben dazu fehlten allerdings.