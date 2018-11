U-Ausschuss: Kickl gab den unwissenden Minister

Er startete souverän, war gewohnt schlagfertig. Doch je länger der Fragemarathon im BVT-U-Ausschuss dauerte, umso öfters gab Herbert Kickl den „unwissenden Innenminister“. Er spulte mehrfach Stehsätze ab, wie „Ich weiß nicht.“ „Ich bin im Nachhinein informiert worden.“ Oder: „Ich bin nicht hellseherisch veranlagt, denn ich war nicht dabei und kann mich nicht duplizieren.“

Zusehends legte Kickl seine Souveränität ab, die Ungeduld gewann die Oberhand. Am Ende blieb eine Frage im Raum stehen: Kann ein Innenminister tatsächlich so unwissend sein, vor allem wenn die Medien wie ein Haftelmacher in der Causa BVT aufpassen?

Kickl wollte glaubhaft machen, dass die Causa BVT für ihn nicht oberste Priorität war. „Da halte ich das ehrlich gesagt für ein bisserl weltfremd, wenn man glaubt, dass das der Hauptfokus der Beschäftigung ist. Es ist meine 25. Nebenbeschäftigung.“

Das Fazit der Opposition fiel nach Kickls Auftritt mehr als zynisch aus. „Einen Innenminister Herbert „ich weiß von nichts“-Kickl verträgt diese Republik sicher nicht“, formulierte Peter Pilz den allgemeinen Tenor.