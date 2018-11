BVT-Ausschuss: Vorläufiger Höhepunkt mit Kickl-Aussage

Der erste Teil des Untersuchungsausschusses um die BVT-Affäre geht heute mit zwei prominenten Auskunftspersonen zu Ende. Ab 10 Uhr wird Innenminister Herbert Kickl ( FPÖ) den Abgeordneten Rede und Antwort stehen, ab 14 Uhr dann die Generaldirektorin für öffentliche Sicherheit, Michaela Kardeis. KURIER.at tickert live aus dem Parlamentsausweichquartier in der Wiener Hofburg.

Konkret Belastendes gegen Kickl förderte der U-Ausschuss bisher nicht zu Tage. Bei ihm wird es vor allem um seinen Wissensstand vor der Razzia im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ( BVT) gehen. Die von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ( WKStA) angeforderte Hausdurchsuchung wurde mittlerweile vom OLG Wien als rechtswidrig eingestuft.

Kickl traf Belastungszeugin

Kickl selbst tauchte bisher nur in einem Zusammenhang konkret in den Aussagen auf. Zeugin P., eine ehemalige BVT-Mitarbeiterin, drängte vor ihrer Vernehmung auf ein Treffen mit dem Innenminister, das am Tag vor der Aussage bei der Staatsanwaltschaft dann auch stattfand - und zwar im FPÖ-Parlamentsklub in der Reichsratsstraße. Das gab Kabinetts-Mitarbeiter Udo Lett bei der vergangenen U-Ausschuss-Sitzung ​​​​​​zu Protokoll. Generalsekretär Peter Goldgruber, der auch an dem Treffen teilnahm, wurde am 7. November ebenfalls befragt. Bei seinen Aussagen taten sich ein paar Widersprüche auf. Zum Beispiel im Fall eines Gesprächs mit BVT-Chef Peter Gridling. Goldgruber will eine angebliche Frage nach verdeckten Ermittlern im Bereich Rechtsextremismus so nicht gestellt haben. Gridling sagte wiederum aus, dass Goldgruber genau danach gefragt habe.