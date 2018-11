Harte Abrechnung des BVT-Chefs mit Kickls Generalsekretär

Der Auftritt von BVT-Chef Peter Gridling war mit Spannung erwartet worden, doch der „heilige Zorn“ des obersten Staatsschützers übertraf die Erwartungen. Der gebürtige Osttiroler holte zu einer Abrechnung mit Kickls Generalsekretär Peter Goldgruber, der Korruptionsstaatsanwaltschaft und mit den „Belastungszeugen“ aus.

So wurde er am Tag der Razzia (28. Februar) ins BMI-Generalsekretariat zitiert. Dort wurde ihm unverblümt erklärt, dass nun ein anderer Wind weht. „Passen Sie auf, was Sie zu mir sagen, sonst muss ich gegen Sie aussagen“, soll Goldgruber zu ihm gesagt haben. Dann wurde ihm eröffnet, dass sein Vertrag nicht verlängert werde. Doch das war ein Bluff. Der Bundespräsident hatte Gridlings Vertrag längst (bis 2023) verlängert.