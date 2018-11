BVT-Krimi: Warum Flick, Glock und der Agent Mauss die Ermittler beschäftigen

Der israelische Detektiv P. mit Wohnsitz in Wien arbeitete angeblich im Scheidungsfall Glock auf der Gegenseite von Gaston Glock beziehungsweise dessen Stiftungen. Ob er vom konzertierten Vorgehen von Anwalt Lansky und Mauss wusste, wollten die BVT-Ermittler von Anderl wissen.

„Nein, aber ich habe mir gedacht, dass die beiden abgesprochen sind“, sagt Anderl. Er will auch erfahren haben, dass Lansky „über Vermittlung von Mauss von einer Glock Stiftung ein saftiges Honorar erhalten“ habe. Auch den genauen (sechsstelligen) Betrag nennt der frühere Polizist.

Doch Anderl traute dem deutschen Privatagenten eigentlich nicht über den Weg. „Ich habe bei allen Gesprächen immer einen Mitarbeiter beigezogen“, sagte der Ex-Generaldirektor. Zuletzt sei das der Nachrichtendienstchef des BVT gewesen. Der soll später von der Anderl die Betreuung von Mauss übernommen haben.

Wie der KURIER berichtete, stellte der frühere Kabinettschef K. im Mai 2016 ein fragwürdiges Empfehlungsschreiben für eine Luxemburger Bank aus. Mauss alias Möllner benötigte damals monatlich 250.000 Euro Bargeld von seinem Konto für seine „Operationen“ – der Bank war das viele Bargeld verdächtig vorgekommen.

Deshalb war eine Verdachtsmeldung in Sachen Geldwäsche von Luxemburger Behörden im Wiener Bundeskriminalamt und im BVT aufgeschlagen. Im Mittelpunkt: das Schreiben K.s mit dem Briefkopf des Innenministeriums. Dass Mauss damals in Deutschland mit einem Steuerstrafverfahren konfrontiert war, ist an K. angeblich vorbeigegangen. Hätte ich von dem Steuerverfahren gewusst, hätte ich das Schreiben nicht ausgestellt“, sagt K. später bei seiner Einvernahme aus.