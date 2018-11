Innenministerium: Wilde Gerüchte um große Rochade

Der November wird zum heißen Monat für das Innenministerium. Am 6. November werden Generalsekretär Peter Goldgruber und Kabinettsmitarbeiter Udo Lett vor dem BVT-U-Ausschuss im Parlament aussagen. Am 27. November will die versammelte Opposition versuchen, Ressortchef Herbert Kickl öffentlich zu „grillen“.

Danach sollen die Weichen im Ressort neu gestellt werden, wissen mehrere Insider zu berichten. Genannt wird etwa Kickls Unzufriedenheit mit dem Umgang rund um die Causa Verfassungsschutz und der Wechsel der Generaldirektorin für die Öffentliche Sicherheit, Michaela Kardeis, in die USA. Dort soll der Posten eines Verbindungsbeamten geschaffen werden. Bisherige Minister hatten dies wegen hoher Kosten abgelehnt, nun dürfte es aber so weit sein.