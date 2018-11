BVT-Skandal: Kickls Generalsekretär in Erklärungsnot

So hegt der ÖVP-Nationalrat Werner Amon anhand von Unterlagen den Verdacht, dass zumindest eine schriftliche Entbindung erst nach der Razzia verfasst wurde. Im schlimmsten Fall wären die vier Hauptaussagen nichtig, also rechtlich unbrauchbar. Und ohne Entbindung hätten sich die BVT-Beamten mit ihren Aussagen sogar strafbar gemacht.

Goldgruber beharrt darauf, dass die Zeugen von ihm beziehungsweise seinem Mitarbeiter Udo Lett mündlich entbunden wurden. Am Ende müssen das wohl die Gerichte klären. Vieles drehte sich um die Widersprüche in seinen Aussagen. Die Oppositionsparteien hegen den Verdacht, dass Kickl, Goldgruber & Co die Razzia nutzen wollten, um an die BVT-Ermittlungsakten gegen Rechtsextremisten zu kommen. So soll Goldgruber einen Monat vor der Razzia von BVT-Chef Peter Gridling brisante Auskünfte gefordert haben.

Ob das BVT gegen Burschenschaften ermittelt? Und wo im Bereich Rechtsextremismus verdeckte Ermittler eingesetzt werden. „Ich kann es nicht ausschließen“, räumte Goldgruber zögernd ein. Antworten habe er keine erhalten. Danach kam es zur Razzia.