BVT-Skandal: Hat das Innenministerium die Staatsanwaltschaft manipuliert?

Für die Oppositionsparteien ist der Richter, der eigentlich einen guten Ruf hat, ein Bauernopfer. Sie schießen sich dagegen auf Innenminister Herbert Kickl ein. Er soll seinem Generalsekretär Peter Goldgruber aufgetragen haben, im Innenministerium, das „derzeit so korrupt sei wie noch nie“, aufzuräumen. Das habe Goldgruber „vor der Anordnung der Hausdurchsuchungen bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft vorgetragen“, hält das Oberlandesgericht in seinem Urteil fest. Goldgruber gehe sogar „von einer kriminellen Organisation im BMI aus“. Damit war unter anderem das BVT gemeint.

„Kickl ist der gefährlichste Innenminister der Zweiten Republik und ein Rücktritt ist überfällig“, sagt Nationalrat Jan Krainer, SP-Fraktionsführer im BVT-U-Ausschuss zum KURIER. „Kickl und seine Kabinettsmitarbeiter haben die Hausdurchsuchung forciert, die Belastungszeugen ausgesucht, dann die Reihenfolge der Befragungen organisiert und somit die Korruptionsstaatsanwaltschaft regelrecht manipuliert.“

„Gestern war ein guter Tag für die Rechtsstaatlichkeit in Österreich. Das OLG Wien hat den Innenminister und sein Kabinett eindeutig in die Schranken verwiesen und aufgezeigt, dass derartige Vorgehensweisen in einem Rechtsstaat nichts zu suchen haben", sagt Neos-Sicherheitssprecherin Stephanie Krisper zum KURIER.