Wien-Wahl 2025: Alles Wichtige zu Kandidaten und Umfrageergebnissen

Wien-Wahl 2025: Was wird am 27. April genau gewählt?

Am 27. April 2025 finden die vorverlegten Wiener Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen , kurz Wien-Wahl, statt. Die Wahllokale haben am Wahltag von 7 bis 17 Uhr geöffnet.

Bei der Wien-Wahl am 27. April treten wienweit folgende Parteien mit diesen Spitzenkandidaten an:

5. Wie kann ich bei der Wien-Wahl wählen?

Rund zwei Wochen vor der Wahl (also in etwa Mitte April) erhalten wahlberechtigte Personen eine amtliche Wahlinformation, die auch Details zum zuständigen Wahllokal enthält, per Post zugestellt. Von 7 bis 17 Uhr haben die Wahllokale dann am 27. April geöffnet.

Wer seine Stimme für die Wien-Wahl vorab per Briefwahl abgeben möchte, findet im nachfolgenden Beitrag eine Anleitung sowie wichtige Fristen für die Beantragung einer Wahlkarte, die ab dem 31. März 2025 ausgestellt werden: