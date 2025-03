Der Wiener Neos -Chef und neue Bildungsminister Christoph Wiederkehr wird doch nicht Spitzenkandidat bei der Wien-Wahl am 27. April. Er wird nicht am Stimmzettel stehen.

Wiederkehr war erst kürzlich in einer Landesversammlung auf den ersten Platz der Landesliste gewählt worden. Wenig später wurde er jedoch zum Bildungsminister in der neuen Dreierkoalition im Bund ernannt. Zunächst hatte er den Verbleib auf der Liste bestätigt, nun folgt jedoch der Rückzug.

Arapović: "Ich war eigentlich immer schon an Politik interessiert"

Neue Spitzenkandidatin ist nun Selma Arapović, die inzwischen auch das Amt der pinken Klubchefin im Rathaus übernommen hat. In dieser Funktion ist sie auf Bettina Emmerling gefolgt, die nach dem Abgang Wiederkehrs Bildungsstadträtin geworden ist. Doch, wer ist die neue starke Frau bei den Wiener Neos?

"Ich war eigentlich immer schon an Politik interessiert", sagte Arapović, die vor zehn Jahren den Neos beitrat, erst kürzlich in einem KURIER-Interview. "Sobald ich Verantwortung übernehmen konnte, habe ich es getan und mich politisch engagiert: ob bei der ÖH, der Fakultätsvertretung oder im Ausschuss meines Studentenheimes. Es war mir wichtig, meine nächste Umgebung mitzugestalten." Die Parteipolitik habe sie sich dennoch sehr lange nicht vorstellen können. "Ich habe es mir nicht zugetraut. Es war irgendwie eine andere Welt", gestand Arapović, die 1992 im Zuge der Kriegswirren in ihrer bosnischen Heimat mit der Familie nach Österreich flüchtete.