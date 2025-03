Handyverbot an allen Schulen? Vorstoß von Bildungsminister Wiederkehr

Laut einer österreichweiten, nicht repräsentativen Studie des Österreichischen Bundesverlags Schulbuch (öbv) in Kooperation mit der Johannes Kepler Universität Linz (JKU), für die949 Lehrkräfte aus allen Schultypen und Bundesländern befragt wurden, wünschen sich 44 Prozent der befragten Lehrerinnen und Lehrer ein generelles Handyverbot an Schulen, weitere 30 Prozent stimmen diesem Wunsch „eher“ zu – in Summe also 74 Prozent. 26 Prozent lehnen ein Verbot ab.